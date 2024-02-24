ALEKSEEV обурив виступом у клубі Ізраїлю з російськомовною піснею: в артиста відповіли на хейт

У команді виконавця пояснили, чому він заспівав хіт російською, хоча раніше переклав його українською мовою.

Український співак ALEKSEEV дав концерт в одному з нічних клубів Тель-Авіва, Ізраїль.

У Мережу потрапило відео з виступу виконавця. Користувачів обурило, що артист разом з українськомовними піснями включив до програми й російськомовні. Хоча раніше ALEKSEEV переклав треки українською мовою, а від попередніх версій обіцяв відмовитися.

Журналістка Аліна Доротюк звернулася до команди виконавця з проханням пояснити, чому ж він все ж таки заспівав російською. В артиста пояснили, що виступ тривав 45 хвилин і був на підтримку українських біженців. Трек "Пьяное солнце" ALEKSEEV заспівав російською на прохання організаторів заходу. Утім, українськомовну версію "П'яне сонце" виконавець теж виконав, коли вийшов на біс.

ALEKSEEV неочікувано виступив у нічному клубі Ізраїлю з російськомовною піснею і обурив Мережу

"Це була україномовна концертна програма, але на прохання організаторів пісня "П'яне сонце" спочатку прозвучала мовою оригіналу, а в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді – українською", - пояснили в команді співака.

Також в артиста додали, що ALEKSEEV на власних концертах не виконує пісні російською взагалі, адже його хіти були перекладені українською.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про свій російськомовний репертуар та назвав, за яких умов погодиться знову його виконувати.

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