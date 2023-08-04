ALEKSEEV підкорив фанів українськомовною версією свого хіта "Как ты там"

Тривалий час артист працював над перекладом.
Співак ALEKSEEV переклав українською мовою свою хітову пісню "Как ты там".
Прем'єра пісні російською мовою відбулася ще п'ять років тому та за цей час встигла зайняти особливе місце в серцях фанів, але з початком війни з рф виконувати її мовою агресора стало неприйнятно для артиста.
Тож ALEKSEEV вирішив подарувати нове життя треку та переклав його українською. Lyric-відео з піснею "Як ти там" співак поділився на своєму YouTube-каналі.
"Моїй команді знадобився час, щоб зробити переклад, в якому залишиться той же сенс пісні і все буде звучати органічно. Я переконаний, що перекладати потрібно так, щоб українською вийшло краще ніж було раніше. Якщо про переклад кажуть "непогано", вважаю, можна навіть не починати. В нас було багато версій перекладу, але найкращу створив Олег Боднарчук, також є в новому тексті кілька рядків і від мене. Сьогодні я відчуваю, що мої пісні потрібні навіть більше ніж раніше. Вони про наше сьогодення", - розповів ALEKSEEV.
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