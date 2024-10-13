ALEKSEEV після розриву з росіянкою висловився про новий роман з блогеркою Кубік: "Симпатію помітно"

Український співак ALEKSEEV, справжнє ім'я якого Микита Алєксєєв, розповів про своє особисте життя.

Виконавець доволі рідко дає коментарі на цю тему. Проте після офіційної заяви про розставання з ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою заінтригував новими стосунками. Зокрема, відповів на часті приписування йому роману з відомою блогеркою Дашею Кубік. До слова, про їхнє кохання заговорили ще у квітні цього року, коли парочка разом за руку прогулювалася вулицями Одеси. На такі чутки Микита відреагував доволі стримано, але при цьому натякнув, що між ними може бути щось більше, ніж просто дружба.

"Поживемо побачимо. Я думаю (симпатію – прим. ред.) помітно неозброєним оком", - заінтригував ALEKSEEV в інтерв'ю "Люкс ФМ".

ALEKSEEV і Даша Кубік в Одесі / Фото: bespalovmedia.com.ua

Тим не менш, співак зізнався, що поки живе сам. І пояснив, що для серйозніших кроків у стосунках йому потрібно більше часу пізнати людину глибше.

"Я один живу в квартирі. Мені треба добре знати людину, щоб у мене була якась близькість", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна вперше за тривалий час показалася з чоловіком-музикантом, який втік з України під час війни.

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