ALEKSEEV показався з коханою-росіянкою під свій перекладений українською хіт

Український співак ALEKSEEV на тлі прем'єри українськомовної версії пісні "Назавжди" запостив відео зі своєю дівчиною-росіянкою, виконавицею Уляною Синецькою.

На кадрах, опублікованих в Instagram Микити, пару оточують дерева. Закохані ніжно вдивляються в очі одне одному. Артист у цей час співає рядки зі своєї оновленої композиції. Своїм чуттєвим виконанням пісні, співак ніби запевняє Уляну, що вони назавжди будуть щасливими за будь-яких умов.

ALEKSEEV поділився відео, на якому з дівчиною-росіянкою виконує свій російськомовний хіт українською

На таке своєрідне зізнання дівчина сором'язливо реагує легкою усмішкою. Наприкінці Уляна притуляється до Микити та злегка обіймає його.

До слова, шанувальникам сподобалася пісня та романтичне відео. Під дописом артисту вдалося зібрати чимало реакцій у вигляді різноманітних смайликів-сердець. Цікаво, що також відреагував відомий український композитор і музичний продюсер Руслан Квінта.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Зазначимо, знаменитість з дівчиною проживають разом у Києві понад чотири роки. Їх часто можна побачити під час прогулянок столицею. Також вільний час пара проводить за активними видами спорту.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Ірина Білик випустила нову версію відомої російськомовної пісні "Мы будем вместе". Виконавиця на благодійному концерті вперше заспівала хіт українською та потішила прихильників.

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