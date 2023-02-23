ALEKSEEV пояснив, чому не може відмовитися від своїх російськомовних пісень

Український співак ALEKSEEV, як і чимало інших артистів, випускав свої пісні російською мовою.

Від початку повномасштабної війни виконавці почали відмовлятися від російськомовних треків, або ж перекладати їх українською. ALEKSEEV зізнався, що не планує цього робити. Зокрема, на його концертах і далі звучатимуть російськомовні композиції. Як пояснив артист, у нього чимала аудиторія за кордоном, також від початку повномасштабної війни його треки набули нових сенсів.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"Композиції (російськомовні – прим. ред.) полюбила багатомільйонна публіка, їх розуміють в Казахстані, Литві, Латвії, Естонії і дуже багатьох місцях, де є наша діаспора і просто російськомовні люди, які не підтримують цю війну. Я маю багато популярних пісень російською мовою і відмовлятися від них я не буду. Вони навіть отримали нові сенси. Мої пісні "Пьяное солнце" – "убей меня потом, но только не сейчас", "Океанами стали" – "они думали мы упадем, но океанами стали мы". Я не можу відмовитися від цих пісень, тому що вони отримали новий сенс. Так, вони російськомовні, але вони про наше сьогодення", - пояснив артист в інтерв'ю UA24.tv.

Натомість у майбутньому артист не випускатиме російськомовних треків. ALEKSEEV говорить, що його пісні будуть здебільшого українською або ж англійською мовами.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

"У майбутньому мої пісні мають писатися точно не російською, а українською або англійською. Здебільшого це будуть українські пісні", - додав виконавець.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров зізнався, що один з його російськомовних треків ніколи не зазвучить українською. Співак пояснив своє рішення.

Читайте також: