ALEKSEEV разом з коханою-росіянкою Синецькою повернувся до Києва: "Тепер це назавжди"

ALEKSEEV разом з коханою-росіянкою Синецькою повернувся до Києва: "Тепер це назавжди"

Український співак ALEKSEEV повернувся нарешті до Києва.

Та не сам, а разом зі своєю коханою-росіянкою Уляною Синецькою з "ВІА Гри".

Про це вони повідомили у своєму Instagram у День Києва. Закохані сподіваються, що повернулися жити до столиці назавжди і їм більше не доведеться куди-небуть виїжджати.

"Моє рідне місто, в тебе день народження, і я щасливий, що ми повернулися! Вірю і знаю, що тепер це назавжди! Квітни і розвивайся, щоб всі твої мешканці жили щасливо під мирним небом. Люблю понад усе", - написав Алєксєєв.

ALEKSEEV і Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Зазначимо, задля того, аби Уляна змогла повернутися до Києва виконавець поставив її на облік в СБУ, адже вона громадянка РФ. Співачка ж планує змінити своє громадянство на українське. Задля того, аби це зробити, Микита зробить все можливе.

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