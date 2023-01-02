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ALEKSEEV в обіймах коханої Синецької показав, як зустрів Новий рік

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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706
Час на прочитання
1 хв
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ALEKSEEV в обіймах коханої Синецької показав, як зустрів Новий рік

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Артист також привітав прихильників зі святом.

Український співак ALEKSEEV поділився, яким був для нього Новий рік.

Так, артист розповів, що 31 грудня, коли Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, просто біля його будинку був потужний вибух.

Утім, це не зіпсувало йому свята. Попри складний день, увечері музикант разом зі своєю коханою, співачкою Уляною Синецькою у танці зустрічав Новий рік біля святкової ялинки.

"Останній день року був таким: спочатку нас "привітали" - все сталося просто біля нашого будинку, а згодом був цей танець", - поділився артист.

ALEKSEEV також звернувся до прихильників. Музикант зазначив, що нині Україні доводиться боротися зі справжнім злом, однак українці обов'язково переможуть і попереду буде світле майбутнє.

"Мої рідні люди, так вже сталося, що всі ми боремося зі справжнім злом і зараз ми єдині як ніколи, тому наші серця повинні бути наповнені добром, адже тільки так ми переможемо! З Новим роком, незламно Україно, попереду на нас чекає світле майбутнє", - зазначив артист.

Нагадаємо, кохана ALEKSEEV – Уляна Синецька – родом із Росії. Нині закохані перебувають у Києві, а співачка тим часом планує змінити громадянство.

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Дата публікації
Перегляди
706
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