ALEKSEEV відмовився брати участь у фестивалі Вайкуле та здивував причиною

ALEKSEEV, Лайма Вайкуле

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Український співак ALEKSEEV, справжнє ім'я якого Микита Алєксєєв, розповів, чому не поїде на фестиваль до Юрмали, і в яких зараз стосунках зі своїм експродюсером Олегом Боднарчуком.

Співак зізнається, що цього року прийняв рішення відмовитися від участі в фестивалі Лайми Вайкуле, який щороку проходить в Юрмалі. Ба більше, артист неочікувано здивував причиною такого рішення.

"Лайма запрошувала, так, але цього року у мене не вийде приїхати на цей фестиваль. Тому цього разу без мене. Ви ж розумієте, це (виїзд за кордон. – Ред.) завжди, скажімо так, ексклюзивна історія. Вона індивідуальна під кожен виїзд. Немає такого, що тобі дають карт-бланш, що ти можеш кататися туди-сюди під кожний виступ. По-перше, це має бути виступ, безумовно, благодійного характеру. І можна виїжджати тільки по цій причині. Але зараз дуже багато різних змін постійно в законодавстві. Тому я досить давно не виїжджав за кордон, і найближчому майбутньому цього не планую", – розповів ТСН.ua співак за лаштунками концерту YouTube-шоу "Музрум".

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Співак ALEKSEEV взяв участь в концерті YouTube-шоу "Музрум"

Також ми поцікавилися у Микити, в яких він зараз стосунках з колишнім продюсером Олегом Боднарчуком, з яким, нагадаємо, припинив співпрацю минулого року після 10-річного контракту. Співак зізнається, що їм вдалося зберегти гарні відносини.

"У нас була домовленість, певні зобов'язання одне перед одним, які ми продовжуємо надалі виконувати, не дивлячись на те, що в нас закінчився контракт. Більш того, я думаю, що ніхто ніколи не дізнається усіх подробиць. Це наші з ним справи. Але я - вільна людина, мені нічого не заборонено говорити. Просто є певне зобов'язання вже етичного, якщо хочете, духовного характеру. Олег – мій хороший друг, мій наставник, людина, яка в мене повірила, за що я завжди буду йому вдячним", – ділиться співак.

Співак ALEKSEEV зі своїм колишнім продюсером Олегом Боднарчуком / © instagram.com/olegbodnarchuk

Зазначимо, скоро в репертуарі ALEKSEEV з'явиться пісня, яка була ще знайдена під час його співпраці з Боднарчуком: "Наразі, коли я її фіналізував, я ще питав його поради. Тому, можна сказати, що це ще наша спільна дитина буде".

До слова, на концерті-шоу музичних сенсацій "Музрум" співак виконав свої хіти "Поруч" і "Океанами стали". Запис концерту буде доступний на YouTube до Дня Незалежності України.

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Нагадаємо, на цьому ж концерті ведуча Анна Свірідова вперше розсекретила свого чоловіка.