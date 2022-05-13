ALEKSEEV відповів, чи відмовиться від громадянства Росії його кохана Синецька з "ВІА Гри"

Український співак ALEKSEEV та Уляна Синецька вже давно зустрічаються. Ба більше, вони разом живуть у Києві.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, співачка була у Європі. Микита говорить, що вона одразу ж хотіла повернутися до нього до Києва. Утім, виконавець їй заборонив. Лише тиждень тому Микита дозволив коханій повернутися.

"Вона зараз тут зі мною у Києві. Вона у перші дні війни хотіла повернутись. Єдине, що її тримало в Європі, - це моя заборона приїжджати. Десь тиждень тому вона повернулася, зараз ми вже разом. Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона на нашому боці. Вона вірить у те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки найкращого в майбутньому", - зазначив співак.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Задля того, аби Уляна приїхала, виконавець поставив її на облік в СБУ, адже вона громадянка РФ. Утім, співачка змінюватиме своє громадянство на українське. Задля того, аби це зробити, Микита зробить все можливе.

"Для того щоб вона заїхала, я поставив її на облік в СБУ. Ми отримали відповідь, що вона може приїхати. Тільки після цього вона приїхала. Це був не найпростіший такий етап. Наступне, чим я займатимуся, я намагатимуся змінити її громадянство. Я розумію, що це буде дуже склдано, але я вірю, що в нашій країні нормальні люди, які розуміють ситуацію. Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших стосунків, вона хоче жити зі мною, хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною", - додав Микита.

Зазначимо, про роман Микити з Уляною мало що відомо. Вони почали зустрічатися чотири роки тому. Закохані живуть разом у Києві.

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