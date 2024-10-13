ALEKSEEV вперше підтвердив розрив з відомою співачкою-росіянкою і назвав причину

Український співак ALEKSEEV, він же Микита Алєксєєв, вперше підтвердив, що розійшовся з відомою російською співачкою, ексучасницею гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

Так, такі чутки довкола особистого життя музиканта ширилися вже давно. Утім, виконавець не квапився їх підтверджувати. Врешті, виявилося, що пара, яка була разом понад п'ять років, таки розійшлася. ALEKSEEV у причини розриву вдаватися не став, лиш зазначив, що в стосунках вони "втратили себе".

"В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь", - розповів артист в інтерв'ю "Люкс ФМ".

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

ALEKSEEV також зізнався, які помилки робив у стосунках. За словами співака, він не є аб'юзером, утім, має проблеми з мінливістю настрою. Окрім того, артист не підпускає до себе навіть найближчих, а коли йому стає тяжко морально, рідні не знають, як їм поводитися та як допомогти.

"Я не аб'юзер, в цьому плані проблем немає. У мене настрій дуже стрибає. Буває так, що я просто замикаюсь в собі дуже сильно і взагалі нікого не пускаю. Навіть, найближчу людину, яка біля мене і хоче допомогти. Для людей, які біля тебе, це дуже важко. Іноді буває настільки сумно, що важко вийти з цього стану", - зізнався артист.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Нагадаємо, вперше ALEKSEEV розсекретив стосунки з Уляною Синецькою навесні 2019 року. Загалом, пара жила разом у Києві. Чутки про розрив закоханих поширилися навесні 2024 року. Саме тоді ALEKSEEV запідозрили в романі з відомою блогеркою Дашею Кубік.

ALEKSEEV на тлі чуток про розрив з російською співачкою заскочили на романтичній прогулянці з іншою

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