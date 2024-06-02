ALEKSEEV вперше відреагував на чутки про розрив зі співачкою-росіянкою та роман з відомою блогеркою

Український співак ALEKSEEV вперше відреагував на чутки про розрив стосунків зі співачкою-росіянкою Уляною Синецькою та його роман з відомою блогеркою Дашею Кубік.

Так, довкола особистого життя виконавця шириться чимало пліток. Подейкують, що він розійшовся зі своєю коханою Уляною та навіть встиг закрутити новий роман. Тож, журналісти "Люкс ФМ" поцікавилися в Микити, чи сталися в його особистому житті кардинальні зміни, чи то всього лиш чутки.

ALEKSEEV, Даша Кубік

Утім, ALEKSEEV виявився не з тих, хто охоче ділиться своїми секретами. Співак зазначив, що не збирається привідкривати завісу особистого життя. Тож, ALEKSEEV не став ані спростовувати чуток, ані підтверджувати їх.

"Це ж ви хочете про моє особисте життя запитати? Так це ж не до мене! Я ж професійний артист. Я вміло вмію йти від тих запитань, на які мені не хочеться відповідати", - висловився артист.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Нагадаємо, нещодавно в Мережі поширилися чутки, нібито ALEKSEEV зустрічається з блогеркою Дашею Кубік. Парочку нібито заскочили разом під час романтичної прогулянки Одесою. Разом з тим подейкували, що співак розійшовся з коханою Уляною Синецькою. Однак днями співачка натякала, що в їхніх стосунках з ALEKSEEV все гаразд. Вона ніжно привітала артиста з днем народження та показала їхні романтичні фото.

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