ALEKSEEV, який зустрічається зі співачкою-росіянкою, заскочили на побаченні з іншою

Український співак ALEKSEEV знову підігрів чутки про розрив із російською співачкою Уляною Синецькою.

Виконавця заскочили під час романтичної прогулянки з відомою блогеркою. Користувачі TikTok в одному з київських ТЦ запримітили ALEKSEEV з Дашею Кубік. Парочка прогулювалася, мило тримаючись за руки.

ALEKSEEV на тлі чуток про розрив з російською співачкою заскочили на романтичній прогулянці з іншою

До слова, в Мережі активно приписують роман співаку і блогерці. Ба більше, парочка й сама підігріває ці плітки. Зокрема, ще в квітні їх бачили разом під час романтичної прогулянки Одесою.

Все б нічого, але відомо, що ALEKSEEV перебуває у стосунках з Уляною Синецькою. Хоч пара і не коментує особисте життя, однак демонструє, що в них все чудово. Зокрема, вони не видаляють спільних світлин, а у травні Уляна ніжно вітала артиста з днем народження.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

До речі, нещодавно ALEKSEEV прокоментував чутки про розрив із Синецькою та роман із відомою блогеркою. Щоправда, своєю відповіддю артист не став ані спростовувати плітки, ані підтверджувати їх.

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