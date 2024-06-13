ALEKSEEV, який зустрічається зі співачкою-росіянкою, заскочили на побаченні з іншою

Парочка мило прогулювалася по одному з київських ТЦ.
Український співак ALEKSEEV знову підігрів чутки про розрив із російською співачкою Уляною Синецькою.
Виконавця заскочили під час романтичної прогулянки з відомою блогеркою. Користувачі TikTok в одному з київських ТЦ запримітили ALEKSEEV з Дашею Кубік. Парочка прогулювалася, мило тримаючись за руки.
До слова, в Мережі активно приписують роман співаку і блогерці. Ба більше, парочка й сама підігріває ці плітки. Зокрема, ще в квітні їх бачили разом під час романтичної прогулянки Одесою.
Все б нічого, але відомо, що ALEKSEEV перебуває у стосунках з Уляною Синецькою. Хоч пара і не коментує особисте життя, однак демонструє, що в них все чудово. Зокрема, вони не видаляють спільних світлин, а у травні Уляна ніжно вітала артиста з днем народження.
До речі, нещодавно ALEKSEEV прокоментував чутки про розрив із Синецькою та роман із відомою блогеркою. Щоправда, своєю відповіддю артист не став ані спростовувати плітки, ані підтверджувати їх.
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