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ALEKSEEV з розкуйовдженим волоссям та фірмовою усмішкою показав, який вигляд мав у дитинстві

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ALEKSEEV з розкуйовдженим волоссям та фірмовою усмішкою показав, який вигляд мав у дитинстві

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Український співак ALEKSEEV поділився архівними фото.

Відомий виконавець ALEKSEEV, справжнє ім'я якого Микита Алєксєєв, вирішив поспілкуватися з прихильниками.

Зокрема, в Instagram-stories в артиста розпитували про його творчий шлях. Так, у Микити запитали, ким він хотів стати, коли ще був маленьким хлопчиком.

Виконавець зізнався, що мріяв бути тенісистом, але музика все ж таки перемогла. До своєї відповіді співак додав дитячу світлину, де він зображений ще зовсім юним хлопчиком. Алєксєєв на  знімку постав з розкуйовдженим чорнявим волоссям та фірмовою усмішкою.

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel
ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Також артист розповів про свої перші зароблені гроші. Він тоді юнаком виступив пліч-о-пліч з наставником, за що й отримав певну суму.

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel
ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

До речі, Микита показав фото з того концерту. На знімку Алєксєєв співає, а його музичний наставник – Костянтин Пона – грає на синтезаторі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
487
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