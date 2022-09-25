ALEKSEEV з розкуйовдженим волоссям та фірмовою усмішкою показав, який вигляд мав у дитинстві

Відомий виконавець ALEKSEEV, справжнє ім'я якого Микита Алєксєєв, вирішив поспілкуватися з прихильниками.

Зокрема, в Instagram-stories в артиста розпитували про його творчий шлях. Так, у Микити запитали, ким він хотів стати, коли ще був маленьким хлопчиком.

Виконавець зізнався, що мріяв бути тенісистом, але музика все ж таки перемогла. До своєї відповіді співак додав дитячу світлину, де він зображений ще зовсім юним хлопчиком. Алєксєєв на знімку постав з розкуйовдженим чорнявим волоссям та фірмовою усмішкою.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Також артист розповів про свої перші зароблені гроші. Він тоді юнаком виступив пліч-о-пліч з наставником, за що й отримав певну суму.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

До речі, Микита показав фото з того концерту. На знімку Алєксєєв співає, а його музичний наставник – Костянтин Пона – грає на синтезаторі.

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