ALEKSEEV зачарував ніжними обіймами з коханою-росіянкою Уляною Синецькою

Пара показала, як проводить час у Києві.
Український співак ALEKSEEV показався поруч зі своєю дівчиною-росіянкою, екссолістка "ВІА Гри" Уляною Синецькою.
Романтичними кадрами з коханою виконавець поділився у своєму фотоблозі в Instagram. Закохані насолоджувалися сонячною погодою у столиці. Микита (справжнє ім'я виконавця) приміряв сонцезахисні окуляри Уляни та потанцював з нею на камеру.
Зіркова пара також замилувала шанувальників своїми ніжними почуттями. Співак закружляв свою кохану в міцних обіймах та ласкаво притиснув до себе.
"Ціную кожен день поруч", - підписав кадри з Уляною виконавець.
Нагадаємо, що Уляна та Микита вже тривалий час живуть разом в Києві. Дівчина співака росіянка, однак давно зріклася своєї батьківщини та мріє отримати українське громадянство. Як раніше розповів ALEKSEEV, Уляна вже стала на облік в СБУ.
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