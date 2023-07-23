ALEKSEEV зачарував ніжними обіймами з коханою-росіянкою Уляною Синецькою

Пара показала, як проводить час у Києві.

Український співак ALEKSEEV показався поруч зі своєю дівчиною-росіянкою, екссолістка "ВІА Гри" Уляною Синецькою.

Романтичними кадрами з коханою виконавець поділився у своєму фотоблозі в Instagram. Закохані насолоджувалися сонячною погодою у столиці. Микита (справжнє ім'я виконавця) приміряв сонцезахисні окуляри Уляни та потанцював з нею на камеру.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Зіркова пара також замилувала шанувальників своїми ніжними почуттями. Співак закружляв свою кохану в міцних обіймах та ласкаво притиснув до себе.

"Ціную кожен день поруч", - підписав кадри з Уляною виконавець.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Нагадаємо, що Уляна та Микита вже тривалий час живуть разом в Києві. Дівчина співака росіянка, однак давно зріклася своєї батьківщини та мріє отримати українське громадянство. Як раніше розповів ALEKSEEV, Уляна вже стала на облік в СБУ.

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