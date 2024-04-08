ALEKSEEV запідозрили у романі з відомою блогеркою: до Мережі потрапили їхні романтичні фото

Українського співака ALEKSEEV, справжнє ім'я якого Микита Алєксєєв, запідозрили у романі з блогеркою Дашею Кубік.

Про це блогеру Богдану Беспалову розповів інсайдер, який нібито заскочив парочку разом під час романтичної прогулянки Одесою та навіть встиг зробити фото. На знімках хлопець та дівчина, які зовні неабияк схожі на ALEKSEEV та Кубік, йшли вулицею, тримаючись за руки.

ALEKSEEV, Даша Кубік / Фото: bespalovmedia.com.ua

"Щойно бачили в Одесі в Аркадії Дашу Кубік з Алєксєєвим в обіймах. Просто в шоці, до такого мене життя не готувало. У нього ж наче хтось є", - розповів інсайдер Богдану Беспалову.

ALEKSEEV, Даша Кубік / Фото: bespalovmedia.com.ua

Чи дійсно між співаком та блогеркою є романтичні стосунки – наразі невідомо. Вони не коментують чутки про роман.

Зазначимо, вже тривалий час ALEKSEEV перебуває у стосунках зі співачкою Уляною Синецькою. Пара раніше активно ділилася спільними фото у фотоблогах, а нині цього не робить. Уляна наразі перебуває за кордоном. Пара раніше не розповідала, що в їхніх стосунках є якісь негаразди.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Що ж стосується Даші Кубік, то вона холостякує. До речі, раніше блогерці вже приписували чимало романів, але вони не підтвердилися.

Нагадаємо, нещодавно зірка кулінарного шоу Ольга Мартиновська зізналась, що закрутила роман зі старшим на 17 років чоловіком. Знаменитість також розповіла, чим займається її коханий.

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