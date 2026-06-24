ALEKSEEV здивував реакцією на чутки про роман із блогеркою Дашею Кубік: "Ця гра нам вже не вдається"

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

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Український співак ALEKSEEV, справжнє ім’я якого Микита Алєксєєв, здивував реакцією на чутки про роман із популярною блогеркою Дашею Кубік.

Якийсь час парі приписували стосунки. Зокрема, ще восени 2024 року подейкували, що між Дашею та Микитою щось відбувається. Парочку помічали разом та навіть фотографували їх, коли ті тримались за руки. Проте офіційних підтверджень цих стосунків так і не було.

Ведуча «Наодинці з Гламуром» Анна Севастьянова вирішила поцікавитися в ALEKSEEV, що ж відбувається в його особистому житті зараз та запитала, чи закоханий він. Але виконавець лиш загадково зазначив: «Можливо, так».

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ALEKSEEV та Даша Кубік

Ведуча поцікавились, що має статися, аби ALEKSEEV нарешті розсекретив роман із Дашею Кубік. На що артист продовжив тримати інтригу та зазначив, що не має відповіді на це запитання.

«Я вам не зможу відповісти на це. Ви ж бачите, що ця гра нам вже не вдається», — здивував артист.

Зазначимо, останні відомі стосунки ALEKSEEV були зі співачкою Уляною Синецькою. Пара була разом понад п’ять років, але восени 2024-го вони оголосили про розрив.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ» Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

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