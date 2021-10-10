ALEKSEEV зізнався, чи ревнує його кохана Синецька до дівчат на концертах

Також артист розповів про переспівану ним пісню "Зіронька".
Український співак ALEKSEEV та Уляна Синецька вже давно закохані одне в одного.
Як йдеться у програмі "Світське життя", артист часто виступає на конкурсах краси, де довкола нього безліч гарних дівчат. Проте, Микита говорить, що його кохана нормально до цього ставиться.
"Дівчата дуже талановиті, а Уляні до вподоби талановиті люди. Тому, я думаю, все нормально", - поміркував зірка.
До речі, нещодавно у Микити вийшов мініальбом, до якого ввійшла композиція "Зіронька". Ця пісня належить Олександру Пономарьову, а ALEKSEEV її переспівав. Як зізнається артист, Олександр дозволив йому це зробити, тільки за однієї умови.
"Я зателефонував йому. А він мені говорить, що мені він не може заборонити. Тільки попросив, аби я на концертах казав, що то його пісня", - поділився артист.
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