ALEKSEEV зізнався, чи ревнує його кохана Синецька до дівчат на концертах

ALEKSEEV зізнався, чи ревнує його кохана Синецька до дівчат на концертах

Також артист розповів про переспівану ним пісню "Зіронька".

Український співак ALEKSEEV та Уляна Синецька вже давно закохані одне в одного.

Як йдеться у програмі "Світське життя", артист часто виступає на конкурсах краси, де довкола нього безліч гарних дівчат. Проте, Микита говорить, що його кохана нормально до цього ставиться.

ALEKSEEV та Уляна Синецька / instagram.com/alekseev_officiel

"Дівчата дуже талановиті, а Уляні до вподоби талановиті люди. Тому, я думаю, все нормально", - поміркував зірка.

До речі, нещодавно у Микити вийшов мініальбом, до якого ввійшла композиція "Зіронька". Ця пісня належить Олександру Пономарьову, а ALEKSEEV її переспівав. Як зізнається артист, Олександр дозволив йому це зробити, тільки за однієї умови.

"Я зателефонував йому. А він мені говорить, що мені він не може заборонити. Тільки попросив, аби я на концертах казав, що то його пісня", - поділився артист.

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