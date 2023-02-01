Алеку Болдвіну висунули офіційне звинувачення через вбивство операторки з України Галини Гатчінс

Також звинувачення висунули експертці зі зброї Ханні Гутієрез-Рід, яка працювала на знімальному майданчику.

Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунули офіційне звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки родом з України Галини Гатчінс.

У вівторок, 31 січня, окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс висунула офіційне звинувачення проти Болдвіна за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Актора звинувачують у нерозсудливому нехтуванні технікою безпеки, яке призвело до смертельного пострілу в Галину Гатчінс під час знімань вестерну "Іржа" в Нью-Мексико 2021 року, пише Reuters.

"Окружний прокурор Мері Кармак-Алтвіс висунула звинувачення після місяців спекуляцій щодо того, чи має доказ того, що Болдвін виявив злочинну недбалість, коли револьвер, з яким він репетирував, вистрілив бойовим патроном, який убив Гатчінс", - сказано в повідомленні.

Алек Болдвін / Фото: Associated Press

Окрім Болдвіна, звинувачення також були висунуті експертці зі зброї Ханні Гутієрез-Рід, яка працювала на знімальному майданчику "Іржі".

Болдвіну та Ханні Гутьєррес-Рід було пред'явлено звинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Найбільш серйозне звинувачення, яке передбачає потенційне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, вимагатиме від прокурорів переконати присяжних у тому, що Болдвін діяв з навмисною зневагою до безпеки інших.

Адвокат Болдвіна відмовився від коментарів. Адвокат Гутьєррес-Рід заявив, що прокурор "повністю неправильно зрозумів факти та дійшов неправильних висновків".

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

У заяві спеціального слідчого прокуратури Роберта Шиллінга йдеться, що Болдвіну висунули звинувачення як актору та продюсеру малобюджетного фільму.

Нездатність Болдвіна пройти достатню підготовку щодо володіння вогнепальною зброєю, перевірити у зброяра, чи був заряджений револьвер, або розглянути скарги на безпеку від знімальної команди, Шиллінг назвав одними з його багатьох "надзвичайно необдуманих вчинків та необачної бездіяльності" протягом 10-денного періоду, що призвело, врешті, до смерті Гатчінс.

Галина Гатчінс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Своєю чергою, Болдвін заперечує відповідальність за стрілянину в церкві, де випадково застрелив Гатчінс, заявивши, що операторка наказала йому направити пістолет на камеру, він звів револьвер, але не натиснув на курок.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час знімань стрічки "Іржа" Алек Болдвін випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс і поранив режисера картини Джоела Соуза. Артист запевнив, що не знав, що пістолет був заряджений.

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