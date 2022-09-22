Ален Делон підтримав Україну та зізнався, що візьме інтерв'ю у Зеленського

Легендарний французький актор Ален Делон вперше від 2021 року з'явився на публіці, аби підтримати Україну.

Всесвітньо відомий французький актор Ален Делон підтримує Україну.

Так, знаменитість вперше від 2021 року з'явився перед камерами, аби виразити свою солідарність з українським народом, який нині захищаю країну від російських окупантів.

"Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців", - розповідав знаменитість телеканалу BFMTV.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Окрім цього, як виявилося, французький актор анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Бесіда має відбутися у п'ятницю, 23 вересня.

Та не лише так Ален Делон підтримує українців. Зазначимо, актор брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка. Француз прочитав кілька рядків вірша в ефірі.

Нагадаємо, світові знаменитості підтримують Україну, яка захищається від російських окупантів. Зокрема, хтось збирає кошти для благодійних цілей, а хтось взагалі прихистив українців у себе вдома. Редакція ТСН.ua зібрала добірку світових зірок, які поселили біженців з України в власних будинках.

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