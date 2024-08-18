Ален Делон помер: як став секс-символом, тяжкі хвороби та як підтримував Україну

У неділю, 18 серпня, помер легендарний французький актор Ален Делон.

Багато років артист був шалено популярним, фільми з його участю збирали чимало переглядів, а режисери та продюсери навперегін запрошували його в кіно.

Однак, шлях до популярності в Алена Делона був тернистим. Тим не менш, його завзяття зробили з нього легендарного актора.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був життєвий шлях Алена Делона, як він став популярним, від яких хвороб страждав та як підтримував під час війни Україну.

Ален Делон / Фото: Getty Images

Шлях до популярності

На самому початку життєвого шляху Ален Делон і не думав розпочинати акторську кар'єру. У 17 років майбутній актор долучився до служби в Національних військово-морських силах. Після морського навчального центру його відправили до школи зв'язківців. Утім, Делон був недисциплінованим, через що керівництво поставило його перед фактом: звільнення або продовження терміну служби за контрактом і відправлення на війну в Індокитай. Чоловік обрав друге. У Сайгоні Делона відправили служити до дисциплінарної роти, однак знову проявилася його недисциплінованість. Тож, майбутній артист вдень вантажив рис, а ввечері повертався до гауптвахти.

Після демобілізації юний Ален Делон брався за будь-яку роботу. Однак різноробом чоловіку працювати не хотілося. Тож, за порадою друзів він почав надсилати свої фото продюсерам. Щоправда, спочатку це не мало жодного результату. Однак згодом на Каннському кінофестивалі його таки запримітив американський кінопродюсер та запропонував роботу в Голлівуді, на яку Делон спочатку погодився.

Ален Делон у молодості / Фото: Associated Press

Утім, французький режисер Ів Аллегре переконав актора залишитися та запропонував невеличку роль у власному кіно. Тож, акторський дебют Алена Делона відбувся 1957 року в стрічці "Коли втручається жінка". Вже через рік Ален Делон отримав свою першу головну роль у стрічці "Крістіна".

Злет акторської кар'єри та звання секс-символа

Справжнє визнання до Алена Делона прийшло після ролі у фільмі "На яскравому сонці". Після цього артиста активно почали запрошувати зніматися у різних стрічках. Зокрема, від 1960-х років до 1990-х за участю Алена Делона виходило на великі екрани по декілька стрічок на рік.

Що цікаво, він був видатним актором у країнах Європи і в Азії, а також в США. Однак, кар'єра знаменитості в Голлівуді так і не склалася, хоча він намагався її там побудувати. У 1960-х роках Делон знявся в декількох картинах в США, однак вони взагалі не мали успіху. Після цього він повернувся до Франції.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Загалом, Ален Делон знявся у багатьох стрічках, а найбільш культовими вважаються "На яскравому сонці", "Рокко та його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай", "Басейн", "Сицилійський клан", "Борсаліно", "Мосьє Кляйн" і багато інших.

За свої ролі актор також має чимало престижних нагород, серед яких "Сезар", "Бамбі", "Давид ді Донателло", "Золота камера". Також він отримував відзнаку на Берлінському міжнародному кінофестивалі та Каннському.

Ален Делон / Фото: Associated Press

До речі, чимало режисерів відзначали "янгольську зовнішність" Алена Делона. Зокрема, його називали неабияк привабливим, тож у 1960-1980 роках він вважався секс-символом кіно.

Завершення кінокар'єри

Після багатьох років праці актора 1999 року відпустили на пенсію. Тим не менш, на великі екрани знаменитість повертався. Зокрема, він зіграв у таких картинах, як "Актори", "Астерікс на Олімпійських ігра", "Один чоловік забагато".

Востаннє Ален Делон з'явився на великих екранах 2019 року, як запрошена зірка. Тим часом свою театральну кар'єру знаменитість закінчив 2007 року.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Особисте життя Алена Делона та напружені стосунки між дітьми

В Алена Делона було доволі насичене особисте життя. Він мав чимало романтичних стосунків та коханок.

Першою дружиною актора стала акторка Ромі Шнайдер, з якою він повінчався у віці 22 років. Однак, стосунки їхні тривали близько чотирьох років. Вдруге актор одружився 1964 року з Франсін Бартелемі, яка народила йому сина Ентоні. Однак і з нею актор розлучився. Від 1967 року пара жила окремо, а остаточно розійшлася 1969-го.

Також в Алена Делона були романи з Мірей Дарк, Анн Парійо, Кетрін Блейн та іншими. Доволі тривалі стосунки в актора були з моделлю Розалі ван Брімен, яка народила йому доньку Анушку та сина Алена-Фаб'єна.

Ален Делон з сином Ентоні / Фото: Associated Press

Останній відомий роман Алена Делона був з Хіромі Роллін. Утім, діти актора заявили на неї в поліцію, звинувативши її в моральному знущанні з актора, привласнені його листувань, жорстоке поводження з тваринами, умисне насильство, викрадення та "зловживання слабкістю".

Загалом, в останні роки у сім'ї Алена Делона були доволі напружені стосунки. Зокрема, син Етоні звинувачував сестру, що вона неналежно поводиться з хворим батьком. Згодом і сам Делон судився зі старшим сином через те, що той розголошує особисті дані про стан його здоров'я.

Як Ален Делон підтримував Україну

Французький актор засудив російське вторгнення до України. Задля цього він навіть вперше від 2021 року з'явився на публіці. Зокрема, він цитував на пам'ять вірш легендарного українського письменника Тараса Шевченка, щоправда, французькою мовою. Також артист брав інтерв'ю у Володимира Зеленського.

Навесні 2024 року стало відомо, що Ален Делон отримав орден "За заслуги" від президента Володимира Зеленського. До слова, отримати таку нагороду – це рідкісний випадок для іноземця.

Ален Делон отримав орден від Володимира Зеленського

"Від першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо. Президент Володимир Зеленський вручає Алену Делону орден "За заслуги". Дуже рідкісний і безпрецедентний жест для іноземця", — йшлося тоді в повідомленні.

Тяжкі хвороби Алена Делона та смерть

Відомо, що Ален Делон страждав від хвороби Альцгеймера. Також у нього був діагностований рак. Незадовго до смерті стан актора погіршився, через що його визнали недієздатним та помістили під опіку. Щоправда, артистові призначили для догляду спеціального державного агента, а дітей такої можливості позбавили.

Ален Делон незадовго до смерті

Ален Делон пішов з життя 18 серпня у віці 88 років. Він помер у своєму будинку у Франції в оточенні сім'ї.

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