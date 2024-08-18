Ален Делон помер: як Сумська, Горбунов, Анатоліч та інші відреагували на смерть легендарного актора

У неділю, 18 серпня, стало відомо, що помер легендарний французький актор Ален Делон.

Життя знаменитості обірвалося у віці 88 років. Зірка кіно помер у своєму будинку у Франці в оточенні рідних та близьких.

Українські знаменитості не лишилися осторонь сумної новини. Вони відреагували на смерть легендарного актора та вшанували його пам'ять.

Олексій Суханов

Ведучий зазначив, що зі смертю Алена Делона пішла епоха світлого кіно. Також шоумен пригадав декілька славетних цитат актора, які характеризують його як особистість:

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Мені знадобилося 10 років складних зусиль, аби змусити людей забути, що я лише привабливий парубок з красивим обличчям. Це була важка сутичка, але я переміг"

"Я ані з ким не заграю, не від кого не ховаюся. Я такий, який є. Ви цілком маєте право прийняти мене чи відкинути. Попри те, що про мене пишуть, я дуже чуттєвий і емоційний. Я маю на це право. Хіба інакше я міг би стати великим актором? Я більш за інших відчуваю щастя і страждання"

"Кажуть, у Вас поганий характер?!" – "Ні, у мене просто є характер!"

Анатолій Анатоліч

Інтерв'юер пригадав, як Ален Делон підтримував Україну. Зокрема, актор думав пішти з життя за допомогою евтаназії. Однак, коли Росія вторглася на українські землі, артист почав говорити про злочин країни-агресорки та підтримувати українців. Задля цього Делон навіть вперше за багато років почав з'являтися на публіці.

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Не стало відомого французького актора Aлена Делона, великого друга нашої країни. Людини, яка до останнього підтримувала Україну…Декілька років тому Ален Делон говорив: "Я просив сина про евтаназію, але потім почалася війна в Україні, почали гинути люди, і я знайшов сили жити, допомагаючи народу України". Завжди тішуся, коли легендарні особистості не розчаровують. Хоча часто, коли у людини все є, то це не час для активної соціальної позиції. Іноді люди обирають насолоджуватися заможною старістю", - висловився Анатоліч.

Юрій Горбунов

Ведучий зазначив, що хоч Ален Делон і пішов з життя, однак він назавжди залишиться в пам'яті завдяки своїм ролям у кіно, яких у нього було чимало.

Ален Делон / Фото: Getty Images

"Ален Делон! Людина епоха! Людина символ! Великий патріот України! Його фільми і ролі стали світовою спадщиною. Спочивай з миром, маестро!" – зазначив Горбунов.

Ольга Сумська

Акторка зазначила, що Ален Делон був незрівнянним артистом та кумиром багатьох поколінь. На думку Сумської, таких акторів вже більше не буде.

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Ален Делон…Легендарний кумир поколінь, улюблений, незрівнянний…Таких вже не буде", - написала акторка.

Андрій Джеджула

Шоумен пригадав, яким за життя був Ален Делон. За словами Джеджули, він був не лише славетним актором, а й взірцем краси. Не даремно ж говорили – "гарний як Ален Делон".

Ален Делон / Фото: Associated Press

"Ікона стилю та взірець чоловічої краси цілих поколінь! "Красивий як Ален Делон" - так казали у моєму дитинстві! Спочивай з миром", - висловився шоумен.

Потап

Репер опублікував архівне фото Алена Делона з молодості. Музикант зазначив, що тепер легендарний актор спочиватиме з миром.

Реакція Потапа на смерть Алена Делона

Валерія Крук

Телеведуча зазначила, що пішов з життя не просто актор, а легенда.

Реакція Валерії Крук на смерть Алена Делона

"Гарна легенда пішла…Як шкода, що в цьому світі прекрасне не вічне", - написала ведуча.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, яким за життя був Ален Делон. Пропонуємо дізнатися, як він прийшов до слави, з якими хворобами боровся і що говорив про Україну.

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