Алессандро Сафіна розповів про найбільше кохання свого життя та чому більше не одружиться

Алессандро Сафіна розповів про найбільше кохання свого життя та чому більше не одружиться

57-річний співак воліє бути самотнім.

Відомий італійський оперний та естрадний співак Алессандро Сафіна неодноразово потрапляв до списку найкрасивіших чоловіків світу.

За ним і досі бігають юрби дівчат та запрошують на побачення. Втім, як розповів артист у програмі ЖВЛ, сам він на серйозні наміри, а тим паче, на одруження, не налаштований.

"Ні-ні, досить! Стоп! Фініш! У мене зі стосунками погані спогади. Кохання – це таке громіздке слово! Для мене кохання – це те, що може статися раз на все життя. І потім дуже важко це почуття зберігати. Мені краще самому, якщо чесно", – заявив артист.

Алессандро Сафіна / instagram.com/alessandrosafinaofficial

57-річний виконавець зізнався, що ужитися з ним – завдання зовсім не з легких. Та й романтики він нього не дочекаєшся.

"Я дуже нервовий! Інколи мені не подобається мій характер! Мене можуть дратувати дрібниці! Люди мене відволікають", – поділився зірка.

Хоча справжні почуття Сафіна переживав. 1998 року у нього зав'язався роман із красунею-балериною Лоренцою Маріо, з якою він працював в одному театрі. Цю жінку співак і досі вважає найбільшим коханням свого життя. Вони зіграли весілля 2001-го, а за рік у пари народився син Пьєтро. Хлопець стопами батька не пішов. Подружжя розлучилося за десять років, хоча Алессандро й намагався всіляко цей шлюб урятувати.

Алессандро Сафіна / instagram.com/alessandrosafinaofficial

Другі ж серйозні стосунки пов'язані з дівчиною на ім'я Лаура Марія.

"Коли я лише познайомився з нею, я був закоханий! А потім ми пішли різними дорогами. Мені все це важко! Весь час бути з однією людиною. Всюди разом. Може, я трохи дивний, не знаю", – розповів Сафіна.

Лаура народила співаку ще одного сина – Крістіана. Проте, створити родину їм не вдалося. І на це, каже співак, є вагома причина.

"Мама мого сина Крістіана була набагато молодша за мене. Чесно кажучи, мені ніколи не було від цього комфортно! Вона мені подобалася, гарна дівчина, але вік важливий", – зізнався Алессандро.

Алессандро Сафіна з сином / instagram.com/alessandrosafinaofficial

Вдруге татом Алессандро став у п'ятдесят два. І здивував, що для такої події він уже застарий.

"Правда, це вже пізно! Але Крістіан – прекрасний хлопчик! Він дарує мені стільки енергії! Він красунчик! Коли я дізнався про вагітність, я трохи злякався. Та, коли побачив його, я був на сьомому небі від щастя", – поділився артист та додав, що все ж не вважає себе хорошим батьком.

Знаменитості байдуже, що вдома на нього ніхто не чекає. Бо коли Алессандро Сафіна бачить на своїх концертах блискучі від емоцій та сліз очі, розуміє - з такою підтримкою шанувальників самотнім він точно ніколи не буде.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

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