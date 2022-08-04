Аліна Астровська поспівчувала людям з Донецька та розповіла, як під час розмови з мамою ігнорує вибухи

Співачка Аліна Астровська поділилася сумними новинами.

Знаменитість розповіла, що у неї 4 серпня померла бабуся Клава, яка мешкала в Донецьку. Причину смерті виконавиця не назвала. Утім, вона поспівчувала родинам, чиї близькі сьогодні загинули в окупованому росіянами Донецьку.

"Сьогодні у нашій родині велике горе. Царство небесне моїй бабусі Клаві. Господи, бережи кожного, хто зараз у цьому пеклі на Землі. Сил сім'ям, хто втратив сьогодні рідних у Донецьку. Нехай якомога менше людей відчувають ці емоції", - написала Астровська.

Бабуся Аліни Астровської / Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Також виконавиця розповіла, як спілкується з мамою. Артистка розповіла, що коли говорить з мамою телефоном, то чує вибухи. Утім, вона намагається ігнорувати їх.

"Розмовляю з мамою телефоном і чую вибухи. Чую, як її збиває це з ніг. Ми розмовляємо і намагаємося ігнорувати цей жах. Як багато ми можемо витерпіти" , - обурилася Аліна.

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Зазначимо, що Аліна Астровська живе та працює в РФ. Коли російські військові вороже вторглися до України, співачка не мовчала. Вона писала, що її рідні наразі перебувають в Києві, Донецьку та Енергодарі. Аліна постійно з ними на зв’язку.

Втім, коли в РФ ухвалили закон про так звані "фейки про російську армію", уродженка України не опублікувала жодного допису.

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