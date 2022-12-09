Аліна Байкова прокоментувала позицію Леонардо Ді Капріо щодо війни в Україні: "Промовчав і дав грошей"

Українська супермодель Аліна Байкова прокоментувала позицію свого друга, актора Леонардо Ді Капріо, щодо війни в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на українські території зірка Голлівуду не робив жодних офіційних заяв. Втім, як розповіла супермодель, Ді Капріо все ж робив певні внески до благодійних фондів.

"Ну, дивіться, він промовчав і він дав грошей. Зараз на мене вийшли знову - перша леді України Зеленська робила ланч про Фундацію в Нью-Йорку, і мене запросили. Але я не змогла бути, я написала Лео: "Якщо ти будеш у Нью-Йорку, сходи". Він написав: "Я не буду в Нью-Йорку, але я зроблю донат", - розповіла Аліна в інтерв'ю Оліцькій.

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Однак чи зробив тоді актор внесок, Байкова не може відповісти на сто відсотків, але вона передала йому всі необхідні контакти та попередила фонд про можливий донат. Також модель запросила свого друга до України.

"Я його, звичайно, запросила до України. Ви ж знаєте, наш президент усіх зірок запрошує. Він сказав: "Я не полечу, але подивлюся", - сказала Байкова.

Також, як зізналася модель, вона вже дещо втомилася від того, що всі вимагають від неї вплинути на позицію Ді Капріо.

"Мені ось нещодавно написали про якийсь захід, але я, коли прочитала і побачила "Леонардо Ді Капріо", сказала: "Друзі, я не його менеджер", - додала Байкова.

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