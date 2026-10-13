Відома українська ведуча розкрила свій заробіток та ошелешила сумою щомісячних витрат

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Українська журналістка та інтерв’юерка Аліна Доротюк розкрила, скільки заробляє щомісяця, яку суму витрачає на життя та що робить із грошима, які вдається відкласти.

Дохід Доротюк залежить від рекламних інтеграцій і монетизації її контенту. Водночас журналістка вже має певні фінансові орієнтири. Вона не приховує, що може витрачати на власні потреби тисячі доларів. Проте вести детальний облік кожної покупки їй не до вподоби. Частину заробленого Аліна відкладає. А от вкладати кошти в нові активи поки не поспішає. Ведучий поцікавився, на який щомісячний заробіток вона може розраховувати.

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«По-різному, як заходить реклама і як приходить монетизація, але від п’яти тисяч доларів», — відповіла Доротюк в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Аліна Доротюк / © скриншот з відео

Журналістка уточнила, що йдеться саме про її заробіток. Водночас максимальної суми, яку їй вдавалося отримати за місяць, вона не назвала. Натомість Аліна розповіла, що підрахунок власних витрат свого часу став для неї приводом переглянути ставлення до грошей.

«Я не люблю рахувати, якщо чесно. Колись намагалася в нотатник заносити, скільки я витрачаю, а потім, коли підрахувала, думаю: Це що, мені з друзями не зустрічатися?» — пожартувала інтерв’юерка.

Аліна Доротюк / © скриншот з відео

Серед основних статей витрат Доротюк — утримання автомобіля, пальне, продукти та одяг. Лише на повсякденні потреби їй необхідно щонайменше одна тисяча доларів на місяць. Однак остаточна сума залежить від обставин: витрати на подарунки друзям, дні народження, допомогу тітці та відпочинок можуть збільшити бюджет до 2–3 тисяч доларів. В окремі місяці журналістці вдається вкладатися приблизно в тисячу доларів.

Гроші, які залишаються після всіх витрат, Аліна переважно заощаджує. За її словами, наразі вона не інвестує накопичення в криптовалюту чи нерухомість. Власного бізнесу, куди можна було б спрямовувати кошти для подальшого розвитку, журналістка також не має. Водночас фінансову подушку безпеки вона вже сформувала, хоча її розмір вирішила не розголошувати.

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Аліна Доротюк / © скриншот з відео

Нагадаємо, раніше у ЖК Аліни Доротюк вдруге поцілив ворожий дрон. Моторошні кадри з місця «прильоту».

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