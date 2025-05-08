Аліна Доротюк розсекретила свій найбільший заробіток на YouTube і на які кошти живе

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

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Українська ведуча, блогерка та інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка раніше пригадала роботу в Росії, розсекретила свій найбільший заробіток на YouTube.

Знаменитість стабільно випускає інтерв'ю. Вона цим займається давно, однак у травні 2022 року запустила новий акаунт, де починала з нуля. Аліна Доротюк на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що спочатку було складно. З монетизації вона могла отримувати 200-300 доларів на місяць. А цих коштів, звичайно, замало, адже треба й за орендовану квартиру платити, і готувати інтерв'ю до випуску, що коштує немало.

"Бувало таке, що 200 доларів на місяць монетизація приходить або 300. А тобі треба заплатити за квартиру орендовану, тому що твоє житло розбомблене, тобі треба за щось їсти, пити і треба знімати інтерв'ю наживо. Всі вже звертають увагу на те, який ти вигляд маєш, в чому ти одягнена, яка в тебе картинка, як змонтовано це інтерв'ю. А це все технічний момент, а технічний момент - він найдорожчий", - поділилася ведуча.

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Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Аліна Доротюк зізналась, що щомісяця дохід різний. Найбільше їй вдавалося заробити на YouTube – це близько чотирьох тисяч доларів. Також ведуча стабільно отримує дохід завдяки рекламним інтеграціям.

"Рекордний місяць у мене був – це десь близько чотирьох тисяч доларів. Ще є рекламні інтеграції. І зараз, врешті, вони стабільно заходять", - говорить ведуча.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Нагадаємо, раніше Аліна Доротюк розповіла, як окупанти розбомбили її квартиру. Знаменитість придбала інший дім, але в її новий житловий комплекс поцілив ворожий дрон.

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