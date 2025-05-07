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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Аліна Доротюк, в якої розбомбили квартиру, шокувала, як в її новий ЖК поцілив ворожий дрон

Ведуча розповіла, як під час повномасштабної війни постраждало її майно.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Аліна Доротюк

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Українська ведуча, блогерка та інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка раніше розсекретила заручини, шокувала, як окупанти розбомбили її квартиру, після чого вона придбала нову, а в цей житловий комплекс поцілив ворожий дрон.

Знаменитість до повномасштабної війни жила під Києвом. На жаль, Доротюк опинилася в окупації. Блогерка змогла виїхати, а її квартиру розбомбили. Житло Аліні відновили, однак вона на YouTube-каналі Марічки Падалко зізналась, що не змогла там перебувати, тож продала майно.

"Мій будинок відновили одним з перших, і на даний момент я цю квартиру продала. Я продала її за дуже символічну ціну, і я говорила вже на той момент, коли повернулася, що я не зможу там жити", - поділилася інтерв'юерка.

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Кошти, які Доротюк отримала з продажу квартири, вона вклала в нову, що розташована теж під Києвом. Блогерка шокувала, що в її житловий комплекс поцілив ворожий дрон. Знаменитість говорить, поруч із нею сусідній будинок був наполовину зруйнований.

"Я вклала в іншу нерухомість. Я купила іншу квартиру. Це не в Києві, також під Києвом. Софіївська Борщагівка. Я купила квартиру в новобудові, тільки переїхала, і через місяць в наш ЖК прилетів дрон, і в сусідньому будинку просто знесло пів будинку. Спочатку розбомбили твій ЖК, потім ти купуєш квартиру в іншому місці і прилітає", - шокувала блогерка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Нагадаємо, 7 травня окупанти обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками. Ведучий Денис Жупник показав, як опинився в епіцентрі вибухів.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
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