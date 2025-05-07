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Аліна Доротюк, в якої розбомбили квартиру, шокувала, як в її новий ЖК поцілив ворожий дрон
Ведуча розповіла, як під час повномасштабної війни постраждало її майно.
Українська ведуча, блогерка та інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка раніше розсекретила заручини, шокувала, як окупанти розбомбили її квартиру, після чого вона придбала нову, а в цей житловий комплекс поцілив ворожий дрон.
Знаменитість до повномасштабної війни жила під Києвом. На жаль, Доротюк опинилася в окупації. Блогерка змогла виїхати, а її квартиру розбомбили. Житло Аліні відновили, однак вона на YouTube-каналі Марічки Падалко зізналась, що не змогла там перебувати, тож продала майно.
"Мій будинок відновили одним з перших, і на даний момент я цю квартиру продала. Я продала її за дуже символічну ціну, і я говорила вже на той момент, коли повернулася, що я не зможу там жити", - поділилася інтерв'юерка.
Кошти, які Доротюк отримала з продажу квартири, вона вклала в нову, що розташована теж під Києвом. Блогерка шокувала, що в її житловий комплекс поцілив ворожий дрон. Знаменитість говорить, поруч із нею сусідній будинок був наполовину зруйнований.
"Я вклала в іншу нерухомість. Я купила іншу квартиру. Це не в Києві, також під Києвом. Софіївська Борщагівка. Я купила квартиру в новобудові, тільки переїхала, і через місяць в наш ЖК прилетів дрон, і в сусідньому будинку просто знесло пів будинку. Спочатку розбомбили твій ЖК, потім ти купуєш квартиру в іншому місці і прилітає", - шокувала блогерка.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube
Нагадаємо, 7 травня окупанти обстріляли Київ ракетами та ударними безпілотниками. Ведучий Денис Жупник показав, як опинився в епіцентрі вибухів.