Аліна Гросу чесно відповіла, чи спілкується з колишнім після розриву

Українська співачка Аліна Гросу відверто поспілкувалася з прихильниками та повідповідала на їхні запитання.

Зокрема, в артистки поцікавилися, чи спілкується вона з колишнім після розриву. Знаменитість відверто відповіла, що з ексчоловіком Олександром Комковим не підтримує жодних зв'язків.

Також співачка зазначила, що ні з ким не розривала стосунки з конфліктами, тож з колишніми обранцями в неї спокійні та приятельські взаємовідносини збереглися.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Якщо ви про колишнього чоловіка, то ні, ніколи. І не бачу взагалі сенсу. А з хлопцями колишніми в мене не було ніколи якихось конфліктних ситуацій. Розходились, бо бачили, що в нас різні шляхи. Я не скандалістка. Якщо вирішила - чесно та серйозно поговорила. Спокійні дружні взаємовідносини залишилися", - зазначила співачка.

Також Аліна Гросу зізналась, що наразі перебуває в стосунках. Однак свого обранця знаменитість приховує.

"Стосунки є. Хлопця немає, бо тепер цікавлять чоловіки", - наголосила артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу зняла романтичний кліп на пісню "Сумую". На відео знаменитість засвітила свого нового хлопця.

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