Аліна Гросу на рідкісних кадрах показала свого батька, на якого схожа, як дві краплі води

Українська співачка Аліна Гросу ніжно привітала тата з днем народження.

Так, у фотоблогу артистка поділилася, що її батько відсвяткував ще один рік свого життя. З нагоди свята Аліна показала рідкісне фото з ним. На зображенні зірка з рідною людиною позують на узбережжі. Прихильники поцікавилися, скільки років виповнилося імениннику. Втім, Гросу не стала відповідати й натякаючи на молодий вигляд рідної людини, поставила у відповідь запитання: "Як гадаєте?"

Аліна Гросу з татом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також Аліна присвятила татові сторіз і привітала його з днем народження найщирішими побажаннями:

"У мене сьогодні (5 серпня - прим.ред.) у батька день народження. Я дуже сильно хочу його привітати, тому що це найкоханіший чоловік у моєму житті. Хочу побажати, щоб він залишався таким мужнім, сильним, справжнім. Бажаю довгого життя, здоров'я. Тому що поки живі наші батьки, доти ми залишаємося саме дітьми. Дякую батькові за своє життя", - замилувала співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу потрапила в конфуз просто на знімальному майданчику. Співачка наробила галасу серед американських папараці.