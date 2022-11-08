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Аліна Гросу на тлі чуток про розрив стосунків із бойфрендом заговорила про самотність

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1041
Час на прочитання
2 хв
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Аліна Гросу на тлі чуток про розрив стосунків із бойфрендом заговорила про самотність

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зірка емоційним віршем описала свій душевний стан.

Українська співачка Аліна Гросу заговорила про свій душевний стан.

Зокрема, знаменитість написала зворушливий вірш, який описує її настрій. У рядках поезії Гросу розповіла про розрив ліричної героїні із коханим, після чого вона залишилася сама у свій оселі, всі її почуття згасли, а чоловік більше ніколи до неї не прийде.

Вірш Аліна написала вірш на тлі чуток про розставання з бойфрендом, російським актором Романом Полянським, який, ймовірно повернувся до Росії.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ця ніч холодна і темна
Вона нас випила одна
І давить мозок мій тут навіть стеля
Візьму дешевого вина
Дістану за хвилину дна
Всі почуття мої тепер пустеля

Пуста квартира пару стін
З вікна тут стелить сірий дим
А двері більше не впускають тебе
Залишу тут своє життя
І тінь тої ким стала я
Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди

Зазначимо, від початку повномасштабної війни про бойфренда-росіянина Аліни Гросу взагалі нічого не чути. Лише Павло Зібров розповідав, що бачив Полянського у Чернівцях і він не підтримує російське вторгнення. Але наприкінці жовтня Роман засвітився у Москві.

Аліна Гросу поки нічого не коментує. Утім, у неї погіршилося здоров'я, що їй навіть довелося зробити складну операцію. Зірка не розповідала, що з нею трапилося, а лише ділилася, що це все через нерви. Також Аліна натякала, що не разом з Полянським. Коли співачка повернулася додому після операції, то жалілася, що їй навіть нікому зварити компот, тому доводиться самій.

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Дата публікації
Перегляди
1041
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