Аліна Гросу на тлі чуток про розрив стосунків із бойфрендом заговорила про самотність

Українська співачка Аліна Гросу заговорила про свій душевний стан.

Зокрема, знаменитість написала зворушливий вірш, який описує її настрій. У рядках поезії Гросу розповіла про розрив ліричної героїні із коханим, після чого вона залишилася сама у свій оселі, всі її почуття згасли, а чоловік більше ніколи до неї не прийде.

Вірш Аліна написала вірш на тлі чуток про розставання з бойфрендом, російським актором Романом Полянським, який, ймовірно повернувся до Росії.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ця ніч холодна і темна

Вона нас випила одна

І давить мозок мій тут навіть стеля

Візьму дешевого вина

Дістану за хвилину дна

Всі почуття мої тепер пустеля

Пуста квартира пару стін

З вікна тут стелить сірий дим

А двері більше не впускають тебе

Залишу тут своє життя

І тінь тої ким стала я

Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди

Зазначимо, від початку повномасштабної війни про бойфренда-росіянина Аліни Гросу взагалі нічого не чути. Лише Павло Зібров розповідав, що бачив Полянського у Чернівцях і він не підтримує російське вторгнення. Але наприкінці жовтня Роман засвітився у Москві.

Аліна Гросу поки нічого не коментує. Утім, у неї погіршилося здоров'я, що їй навіть довелося зробити складну операцію. Зірка не розповідала, що з нею трапилося, а лише ділилася, що це все через нерви. Також Аліна натякала, що не разом з Полянським. Коли співачка повернулася додому після операції, то жалілася, що їй навіть нікому зварити компот, тому доводиться самій.

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