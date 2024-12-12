Аліна Гросу натякнула на вагітність від чоловіка – відомого російського актора

Також артистка зізналась, скільки взагалі хоче мати дітей.
Українська співачка Аліна Гросу не припиняє інтригувати подробицями особистого життя, яке цьогоріч в неї стрімко розвивається.
В Instagram-stories артистка натякнула на вагітність. Сталося це, коли знаменитість відповідала на запитання прихильників. Зірці заявили, що вона "скоро завагітніє". Однак Аліна Гросу з інтригою відповіла, що, можливо, вже вагітна.
"З чого ви взяли? Може, я вже", - натякнула співачка.
Також виконавиця зізналась, що хоче мати велику сім'ю. Тож, зірка планує й не одну вагітність: "Планую дітей, і багато".
Зазначимо, цьогоріч Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став російський актор Роман Полянський, з яким вона будувала стосунки до початку повномасштабної війни. Щоправда, коханого артистка все ж таки приховує, однак вона випадково його розкрила, коли на званій вечері у мера Нью-Йорка засвітила з ним. Присутні на заході представляли Романа Полянського, як чоловіка Аліни Гросу.
До речі, цьогоріч чимало хто з українських та світових зірок змінив статус в особистому житті. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто зі знаменитостей 2024 року зіграв весілля.
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