Аліна Гросу натякнула на вагітність від чоловіка – відомого російського актора

Також артистка зізналась, скільки взагалі хоче мати дітей.

Українська співачка Аліна Гросу не припиняє інтригувати подробицями особистого життя, яке цьогоріч в неї стрімко розвивається.

В Instagram-stories артистка натякнула на вагітність. Сталося це, коли знаменитість відповідала на запитання прихильників. Зірці заявили, що вона "скоро завагітніє". Однак Аліна Гросу з інтригою відповіла, що, можливо, вже вагітна.

"З чого ви взяли? Може, я вже", - натякнула співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також виконавиця зізналась, що хоче мати велику сім'ю. Тож, зірка планує й не одну вагітність: "Планую дітей, і багато".

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, цьогоріч Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Обранцем знаменитості став російський актор Роман Полянський, з яким вона будувала стосунки до початку повномасштабної війни. Щоправда, коханого артистка все ж таки приховує, однак вона випадково його розкрила, коли на званій вечері у мера Нью-Йорка засвітила з ним. Присутні на заході представляли Романа Полянського, як чоловіка Аліни Гросу.

До речі, цьогоріч чимало хто з українських та світових зірок змінив статус в особистому житті. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто зі знаменитостей 2024 року зіграв весілля.

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