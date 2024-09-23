Аліна Гросу неочікувано отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку і розкрила, чим займатиметься

Українська співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку і розсекретила, чим займатиметься.

Так, виконавиця стала офіційною представницею української культури на постійній основі. Про це оголосила голова з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН під час концерту Гросу в Нью-Йорку.

"Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну у світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб", - ділиться артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напередодні Аліну Гросу запросили на декілька офіційних заходів, де вона виконуватиме українські пісні та представлятиме культуру України. Артистка вже завітала на звану вечерю до мера Нью-Йорка, на якій було присутньо чимало поважних і високопоставлених гостей.

"Ми говорили про українських дітей, про важливість допомогти їм та про нашу українську культуру і її підтримку", - ділиться співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вскочила в скандал. У Мережі з'явилося відео, де вона нібито на корпоративі в США співає пісні російських виконавців. У команді зірки вже коментували скандальний ролик, який, за їхніми словами, є фейком і створений задля того, аби підставити Гросу.

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