Аліна Гросу неочікувано показала фото з весілля з російським бізнесменом

Виконавиця повідомила про важливе свято в її сім'ї.

Українська співачка Аліна Гросу неочікувано показала фото зі свого весілля.

У своєму Instagram артистка опублікувала знімок, який був зроблений тоді, коли вона виходила заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. На світлині Аліна Гросу позувала в розкішній білій сукні, а поруч із нею стояла мама. Рідні люди ніжно тягнулися руками одна до одної.

"Моя королева", - підписала кадр Аліна Гросу та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Аліна Гросу з мамою / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виявилося, що цією світлиною співачка поділилася не просто так. Річ у тім, що мама артистки святкувала день народження. Тож, зірка привітала Анну Андріївну з особливим святом. Знімком з весілля Аліна поділилася, тому що рідні люди там мають гарний вигляд.

"У моєї найдорожчої, найпрекраснішої, гарної, мудрої, улюбленої мами день народження. Люблю безмежно, хочу, щоб жила вічно, щоб завжди була щасливою", - адресувала мамі Аліна Гросу.

Мама Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка також поділилася ще однією світлиною з мамою. Знімок був зроблений під час професійного фотосету. На фото мама з донькою позували майже в однакових вбраннях – віночку, вишитій сорочці та довгій спідниці.

Аліна Гросу з мамою / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, Аліна Гросу нині не самотня. Виконавиця зустрічається з бойфрендом, якого не квапиться розсекречувати. Однак нещодавно вона трішки розповіла про їхні стосунки. Зокрема, артистка розсекретила, через що вони сваряться та чому коханий може на неї ображатися.

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