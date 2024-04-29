Аліна Гросу неочікувано розсекретила справжнє ім'я Klavdia Petrivna

Українська співачка Аліна Гросу під час спілкування з шанувальницею назвала справжнє ім'я Klavdia Petrivna.

Приголомшливу заяву співачка зробила у TikTok. Так, під одним з відео Аліни, у якому зірка розповідає про друге заміжжя та зради, прихильники поцікавилися, чи ж не вона ховається за загадковим образом Клавдії Петрівни. На це запитання зірка відповіла чітко. Вона спростувала такі здогадки і зазначила, що анонімною виконавицею, яку юзери намагаються розпізнати, є Соломія Опришко.

"Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді, вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші…", - відповіла Гросу.

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna

Окрім того, з такою думкою погоджується музичний блогер Максим Нагорняк. На своєму YouTube-каналі він також переконав шанувальників, що за образом Klavdia Petrivna стоїть саме Соломія. За його словами, він спілкувався з нею ще до її шаленої популярності та навіть думав про підписання музичного контракту.

"Дівчина про яку всі говорять – це Соломія Опришко. І я вам даю своє слово, тому що коли я працював на лейблі хотів підписати контракт минулого літа. І так, Соломія Опришко – це Клавдія Петрівна. Я сам спілкувався з нею в соцмережах. І вона ще не підписавши контракт зі своїм лейблом уже попалилася перед багатьма", - аргументував Нагорний.

До речі, днями 9-річна донька Юрія Ткача Ліза потішила фанів кавером на пісню Klavdia Petrivna та здивувала своїм перевтіленням в її образ.

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