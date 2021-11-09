Аліна Гросу ніжно привітала Полянського з 38-річчям та показала їхні спільні фото

Коханий зірки святкує день народження.

Коханий співачки Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський святкує день народження.

9 листопада обранцю зірки виповнюється 38 років. З цієї нагоди виконавиця привітала його у своєму Instagram, опублікувавши їхні ефектні фото. На кадрах пара позує під час знімань кліпу «Арестован».

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Також Аліна адресувала імениннику ніжні рядки:

Хочу тебя поздравить, mon ami

Пусть волшебством наполнится твой век

Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.

Будь счастлив, дорогой мой человек

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

У відповідь Роман подякував коханій у коментарях: "Спасибі, моя кохана".

Фанати співачки долучилися до привітань та написали, що їм дуже подобається ця пара.

Які ви класні

Розкішна пара. Нереально крутий маєте вигляд разом

Красива пара

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