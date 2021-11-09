Аліна Гросу ніжно привітала Полянського з 38-річчям та показала їхні спільні фото

Коханий зірки святкує день народження.
Коханий співачки Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський святкує день народження.
9 листопада обранцю зірки виповнюється 38 років. З цієї нагоди виконавиця привітала його у своєму Instagram, опублікувавши їхні ефектні фото. На кадрах пара позує під час знімань кліпу «Арестован».
Також Аліна адресувала імениннику ніжні рядки:
Хочу тебя поздравить, mon ami
Пусть волшебством наполнится твой век
Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.
Будь счастлив, дорогой мой человек
У відповідь Роман подякував коханій у коментарях: "Спасибі, моя кохана".
Фанати співачки долучилися до привітань та написали, що їм дуже подобається ця пара.
- Які ви класні
- Розкішна пара. Нереально крутий маєте вигляд разом
- Красива пара
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