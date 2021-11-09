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Аліна Гросу ніжно привітала Полянського з 38-річчям та показала їхні спільні фото

Аліна Гросу ніжно привітала Полянського з 38-річчям та показала їхні спільні фото

Аліна Гросу ніжно привітала Полянського з 38-річчям та показала їхні спільні фото

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Коханий зірки святкує день народження.

Коханий співачки Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський святкує день народження.

9 листопада обранцю зірки виповнюється 38 років. З цієї нагоди виконавиця привітала його у своєму Instagram, опублікувавши їхні ефектні фото. На кадрах пара позує під час знімань кліпу «Арестован».

Аліна Гросу і Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Також Аліна адресувала імениннику ніжні рядки:

Хочу тебя поздравить, mon ami
Пусть волшебством наполнится твой век
Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.
Будь счастлив, дорогой мой человек

Аліна Гросу і Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

У відповідь Роман подякував коханій у коментарях: "Спасибі, моя кохана".

Фанати співачки долучилися до привітань та написали, що їм дуже подобається ця пара.

  • Які ви класні
  • Розкішна пара. Нереально крутий маєте вигляд разом
  • Красива пара

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