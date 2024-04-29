Аліна Гросу офіційно підтвердила друге заміжжя і вперше зізналась, як її зраджував відомий актор

Українська співачка Аліна Гросу офіційно підтвердила, що вдруге вийшла заміж, а також вперше розповіла, як зустрічалася з відомим актором, який її зраджував.

У своєму Instagram артистка зізналась, що раніше публічно жодного разу не розповідала про стосунки з цим популярним артистом. Утім, такий досвід в її житті був, і це сталося між першим та другим шлюбом. Виконавиця не стала називати ім'я відомого актора, але натякнула, що це не Роман Полянський.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Так сталося, що моя історія почалася між моїм першим і другим шлюбом. Ви ніколи не чули, що я була в стосунках із цією людиною, Інтернет про це не знає. Але це також дуже публічна людина і це актор. Це не те, про що ви подумали! Стосунки тривали близько року", - поділилася артистка.

Стосунки Аліни Гросу з цим актором, якого вона назвала "Андрієм" почалися одразу ж після її розриву з першим чоловіком. Артист дізнався, що у шлюбі виконавиці негаразди, та почав наполегливо залицятися до неї. Спочатку Гросу не хотіла мати жодних стосунків, але врешті не змогла встояти.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Коли мені мій перший чоловік запропонував пожити окремо, я переїхала. Я почала зніматися в одній картині, де також знімалася ще одна людина, будемо його називати "Андрій". Він одразу ж багато уваги мені приділяв. Він чув історію, що ми з чоловіком живемо окремо, і почав робити великі кроки для того, щоб у нас були стосунки. В якийсь момент я зламалася, у нас почалися стосунки", - пригадала артистка.

Стосунки пари почали стрімко розвиватися, вони оселилися разом в одній квартирі. Утім, в актора були різні відрядження. Інтуїція підказувала Аліні, що щось відбувається не так. Артистці здавалося, що в її коханого надто близькі стосунки з колегами за сценою. Врешті, інтуїція зірку не підвела. Чоловік таки дійсно почав її зраджувати.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Це якийсь час розвивалося, ми почали жити разом. Він поїхав у відрядження. Я побачила, що в цьому відрядженні в нього якісь дуже близьке спілкування з дівчатами, ну тобто там фотографії не "взасос", але дуже близькі, щось мені це не дуже подобалося. Мені було соромно йому казати, бо я ж не така крейзі, щоби бачити зраду у всьому, тим більше, хороші стосунки, людина дійсно віддає мені весь свій вільний час", - зізналась артистка.

Вдруге Гросу запідозрила коханого у зраді, коли приїхала до нього на роботу. Одна відома акторка просто на її очах фліртувала з ним, а чоловік не квапився відмовляти їй. Врешті, Аліна дізналася, що між її коханим та акторкою були не лише робочі стосунки, але й романтичні.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я разом з ним їздила до нього на знімання. Там ми перебували з дуже популярною акторкою. Вона маленького зросту, с*ка рідкісна. Під час зміни ця жіночка підходить до нього і каже: "Застібни мені сукню". Я скандал не піднімала", - розповіла знаменитість.

Знову чоловік зрадив Аліну Гросу, коли був у відрядженні. Він відвідав караоке-бар свого друга. Співачка натрапила на фото з того вечора, де її бойфренд позував з трьома жінками, з однією з яких він її зраджував.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У нього в друга відкрилося якесь караоке. Я полізла і подивилася, що ж то за клуб такий: чи був він там, чи ні. Я на сайті того караоке побачила, що він дійсно там був", - пригадала знаменитість.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Згодом чоловік наполіг на знайомстві з батьками виконавиці, а потім освідчився артистці. Однак, попри це все, він знову зрадив Гросу.

"Він дуже хотів познайомитися з моїми батьками. Він знайомиться. Далі він мені освідчується, дуже гарно, римовано…", - поділилася артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Врешті, Аліна Гросу поки не розповіла, чим закінчилася історія їхнього кохання та як вона дізналася про зраду. Однак артистка пообіцяла, що незабаром розкриє всі деталі.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розповіла про своє друге заміжжя. Також знаменитість розсекретила, чи живе разом із чоловіком.

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