Аліна Гросу офіційно підтвердила, що розійшлася з російським актором Полянським

Виконавиця також відповіла, чи вільне її серце.

Українська співачка Аліна Гросу офіційно підтвердила, що дійсно їхні стосунки з російським актором Романом Полянським добігли кінця.

Зокрема, чутки про розрив пари почали ширитися ще влітку минулого року. Тоді Аліна уникала відповідей на запитання про її особисте життя, тим часом Роман взагалі зник з медіапростору. Гросу лише натякала, що розійшлася з Полянським.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Утім, у своєму фотоблогу артистка вирішила бути відвертою з прихильниками, та офіційно зазначила, що бойфренда нині у неї немає. Також співачка додала, що наразі її серце вільне.

"Ані хлопця, ані коханця в мене немає", - коротко та відверто відповіла Аліна.

Аліна Гросу підтвердила, що самотня / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу почала зустрічатися з російським актором ще 2019 року. До того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вони здавалися ідеальною парою. Однак після 24 лютого минулого року Аліна припинила ділитися спільним контентом з Романом, а актор тим часом зник із соцмереж.

Ще влітку минулого року співак Павло Зібров розповідав, що бачив Полянського з Гросу у Чернівцях. Та вже у жовтні актора разом з донькою від першого шлюбу заскочили у Москві на прем'єрі фільму палкого путініста Валерія Фокіна.

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