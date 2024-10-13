Аліна Гросу офіційно представила свого чоловіка-росіянина і замилувала їхніми поцілунками

Українська співачка Аліна Гросу офіційно представила свого чоловіка, російського актора Романа Полянського.

Зокрема, виконавиця опублікувала в Instagram доволі цікаве відео. Артистка постала перед камерою із чоловіком, якого показала лише зі спини. На відео парочка поцілувалася, а потім злилася в танці. Вони зробили це під українськомовну версію пісні Гросу "Грязные танцы" – "Брудні танці".

Композиція вже є доступною для прослуховування. До речі, кліп Аліна Гросу використала той, що свого часу зняла для російськомовної. Що цікаво, там головну роль зіграв актор Роман Полянський. Він на відео пристрасно танцював зі співачкою.

Судячи з того, як Аліна Гросу підписала опублікований ролик у фотоблогу, а саме "потанцюй зі мною знову, цілуй мене", то цього разу пару виконавиці склав теж Полянський.

Аліна Гросу засвітилася за поцілунками з відомим російським актором

Зазначимо, взимку цього року Аліна Гросу вдруге вийшла заміж. Чоловіка артистка ретельно приховувала. Утім, наприкінці вересня співачка випадково засвітила, хто ж став її обранцем. На звану вечерю до мера Нью-Йорка виконавиця прибула з Романом Полянським, а присутні гості називали його "супутником Гросу по життю".

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