Аліна Гросу опинилася у лікарні та вийшла на зв'язок з палати

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно розповідала про шлюб з росіянином, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що їй стало зле. Вона не стала розкривати точних причин, але показалася на лікарняному ліжку. У руці змученої знаменитості видніється крапельниця. Гросу зазначила, що у цей період саме готувалася до випуску нових музичних хітів. Проте після збою організму тепер роботу довелося призупинити.

"Поки готується вихід альбому, потрапила до лікарні. Ненавиджу таке", - написала Аліна.

Аліна Гросу у лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тим не менше, співачка не зневірюється, а навпаки підбадьорила фанів. Вона показала ще один кадр з лікарні та зазначила, що "все буде ок". Тим самим дала зрозуміти, що почувається вже трохи краще та недуга відступає.

Аліна Гросу у лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" з команди "Ветерани космічних військ" Олександр Венедчук, він же Веня, також спантеличив фанів новиною про своє здоров'я. У актора стався крововилив у мозок. Він вийшов на зв'язок після операції та шокував подробицями.

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