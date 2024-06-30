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Аліна Гросу підігріла чутки, що вийшла заміж за відомого російського актора

Аліна Гросу підігріла чутки, що вийшла заміж за відомого російського актора

Аліна Гросу та Роман Полянський

Фани артистки переконані, що її чоловіком став Роман Полянський.

Українська співачка Аліна Гросу підігріла чутки, що вийшла заміж за відомого російського актора Романа Полянського, з яким перебувала у стосунках до початку повномасштабної війни.

Другого чоловіка артистка ретельно приховує, чим провокує чимало пліток. Фани намагаються з'ясувати, за кого ж вийшла заміж їхня кумирка. Прихильники сходяться на думці, що коханий Гросу – це російський актор Роман Полянський. Тож, вони напряму запитали, чи дійсно це так.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу своєю чергою заявила, що чоловіка розсекретить лише після народження дітей. Наразі з цього сенсацію вона робити не планує. Тим часом співачка ані спростовує, що її чоловік – Роман Полянський, ані підтверджує це.

"Чесно? Немає інтриги. Я просто не планувала розповідати, доки дітки не з'являться. Не думала з цього робити шоу, продавати якійсь блогерці інфу чи журналістам", - пояснила зірка.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Утім, цікавість фанів Аліна Гросу таки задовольнила. Виконавиця опублікувала архівне фото з обранцем. Тож, можна припустити, що вони були вже давно знайомі і в минулому зустрічалися. На знімку співачка позувала з кучерями. Саме така зачіска була в Аліни Гросу, коли вона зустрічалася з Романом Полянським.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що виконавиця вдруге вийшла заміж. Тоді почали пліткувати, а хто ж чоловік, адже Гросу не показує його обличчя. Утім, фани провели розслідування. Судячи зі знімків, обранцем виконавиці став чоловік, неабияк схожий на Романа Полянського. Зокрема, за статурою, волоссям, зростом, формою вушних раковин – це має бути точно він.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

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