Українська співачка Аліна Гросу підігріла чутки, що вийшла заміж за відомого російського актора Романа Полянського, з яким перебувала у стосунках до початку повномасштабної війни.

Другого чоловіка артистка ретельно приховує, чим провокує чимало пліток. Фани намагаються з'ясувати, за кого ж вийшла заміж їхня кумирка. Прихильники сходяться на думці, що коханий Гросу – це російський актор Роман Полянський. Тож, вони напряму запитали, чи дійсно це так.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу своєю чергою заявила, що чоловіка розсекретить лише після народження дітей. Наразі з цього сенсацію вона робити не планує. Тим часом співачка ані спростовує, що її чоловік – Роман Полянський, ані підтверджує це.

"Чесно? Немає інтриги. Я просто не планувала розповідати, доки дітки не з'являться. Не думала з цього робити шоу, продавати якійсь блогерці інфу чи журналістам", - пояснила зірка.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Утім, цікавість фанів Аліна Гросу таки задовольнила. Виконавиця опублікувала архівне фото з обранцем. Тож, можна припустити, що вони були вже давно знайомі і в минулому зустрічалися. На знімку співачка позувала з кучерями. Саме така зачіска була в Аліни Гросу, коли вона зустрічалася з Романом Полянським.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що виконавиця вдруге вийшла заміж. Тоді почали пліткувати, а хто ж чоловік, адже Гросу не показує його обличчя. Утім, фани провели розслідування. Судячи зі знімків, обранцем виконавиці став чоловік, неабияк схожий на Романа Полянського. Зокрема, за статурою, волоссям, зростом, формою вушних раковин – це має бути точно він.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

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