Аліна Гросу після розставання з росіянином Романом Полянським вперше показала нового бойфренда

Співачка Аліна Гросу вперше показала шанувальникам свого нового бойфренда.

Після розставання з російським актором Романом Полянським виконавиця не афішувала своє особисте життя, втім, казала, що зараз її серце вільне. Проте, схоже, що Аліна не довго була самотньою.

У своїх Instagram-stories Гросу поділилася романтичними кадрами з загадковим чоловіком та натякнула, що тепер щаслива у нових стосунках.

На одному з кадрів Аліна показала, як чоловік ніжно тримає її за руку під час спільного походу до кафе.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

А у наступних історіях виконавиця зауважила, що не треба жаліти її та переживати, що вона сумує наодинці. У кадрі загадковий бойфренд Гросу ласкаво гладив її по щоці, а вона дивилася на нього закоханим поглядом.

"Щоб сильно мене не жаліли. А то від кожного коменту "Аліно, не плач" - око сіпається", - жартома звернулася до фанів співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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