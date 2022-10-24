Аліна Гросу після важкої операції розповіла, як почувається та чим займається у вільний час

Виконавиця Аліна Гросу розповіла, як почувається після важкої операції, яку перенесла нещодавно.

У сторіз в Instagram співачка поділилася відео, на якому займається хатніми справами, та зазначила, що її самопочуття покращилося.

"Я вже вдома, почуваюся трішки краще, вже стою на ногах. Але ще трошки болить. І немає кому мені компот зварить, варю сама", - сказала Гросу.

Сторіз Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також виконавиця пообіцяла шанувальникам найближчим часом повернутися до роботи. Як розповіла Аліна, за тиждень лікарняного вона вже встигла зробити наробки для декількох пісень.

"З часом випущу нову пісню для вас. За цей тиждень я накидала декілька пісень, досить приємних для вас, я сподіваюся. Чим ще було мені займатися, коли я лежала, як маленьке полінце?" - поділилася Аліна.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розповіла, що перенесла серйозну операцію, однак не зазначила яку. Лікарі оперували співачку майже три з половиною години.

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