Аліна Гросу після зради вперше показала небачену історію своїх болісних стосунків

Українська співачка Аліна Гросу презентувала нову автобіографічну композицію "Ломка", де розсекретила маловідомі факти про себе та стосунки.

Так, нещодавно зірка приголомшила відвертим зізнанням про колишнього обранця. Зокрема, Аліна зізналася, що перебувала у стосунках з відомим актором, який згодом почав її зраджувати з іншими артистками. Тож, вони розішлися. Цей болісний досвід артистка перетворила на пісню "Ломка". Як зізнається виконавиця, за допомогою треку вона хоче підтримати всіх тих, кого зрадили.

"Хочу своїм прикладом підтримати дівчат, які переживали чи переживають схожі історії. Дівчата, цінуйте себе та любіть!", - зазначає Аліна.

Цікаво, що у кліпі зірка постає у вінтажних костюмах 70-х років. Ба більше, Гросу в ролику навіть приміряла весільну сукню.

Нагадаємо, раніше співачка Аліна Гросу у сльозах розповідала про численні зради її екснареченого-актора та як вона виявила їх. Хоч співачка вже давно розірвала з ним стосунки, проте лише зараз наважилася поділилися відвертою болісною історією й підтримати інших дівчат.

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