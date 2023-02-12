Аліна Гросу поділилася, на скільки кілограмів схудла під час лікування в Індії

Співачка Аліна Гросу розповіла шанувальникам, як минуло її лікування в госпіталі в Індії.

Знаменитість 21 день провела у медзакладі, де мала особливу дієту та постійно перебувала під наглядом лікарів. Як розповіла Гросу у сторіз в Instagram, за цей час вона відчула певні зміни, за що вдячна усім фахівцям госпіталю.

"Я безмежно вдячна всій команді фахівців-лікарів з Індії. За те, що днями й ночами неймовірно піклувалися, дбали та ще й допомогли. Ціную!", - написала Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка додала світлину, яку зробила з працівницею госпіталю у перший день, а потім поділилася кадрами, зробленими після лікування. За цей час, зізналася Аліна, вона схудла на п'ять з половиною кілограмів.

"Окрім того, що підтягнули моє тіло. Я ще й залишила тут п'ять з половиною кілограмів", - написала Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Не дивно, що співачці вдалося скинути вагу за такий час, адже дієта у індійському госпіталі була справді сувора. Раніше Гросу здивувала, чим її годували під час лікування.

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