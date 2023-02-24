Аліна Гросу поділилася подробицями своєї хвороби і показала, як ліпила вареники для біженців

Артистка розповіла, яким був її рік після початку повномасштабної війни.

Українська співачка Аліна Гросу, як і багато хто зі знаменитостей, сьогодні розповіла, яким було її життя після повномасштабного вторгнення рф до України.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця зізналася, що наступного дня після початку війни вона потрапила до лікарні.

Аліна Гросу на початку війни потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Про свою хворобу, через яку їй доводилося робити операцію і не раз лягати під крапельницю, Гросу досі не хоче говорити. Та у фотоблогу Аліна все ж таки розмістила фото, на якому зображений апарат УЗД, щоправда, з замальованим екраном:

"І окрім всіх жахливих, поганих, важких подій і деяких пам'ятних і хороших, я ще готувалася до операції… Екранчик УЗД замалюю, бо не дуже хочу вдаватися в це", - пояснила Гросу.

Аліна Гросу після повномасштабного вторгнення потрапила до лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Попри проблеми зі здоров'ям, артистка давала концерти, готувала для переселенців та відправляла гуманітарну допомогу.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Як зізналася Аліна, за все пережите вона потішила себе подарунком і придбала собі цуценя, яке назвала Джері. Виконавиця поділилася, що за час повномасштабної війни через стрес схудла на шість кілограм.

Аліна Гросу придбала собі цуценя / Фото: instagram.com/alina_grosu

Згодом співачка вирушила на реабілітацію до одного з госпіталів Індії, де, за словами Гросу, її вилікували не лише тіло, а й душу. Після цього артистка приїхала до України побачитися з рідними, а згодом вирушила до Америки, де вступила до акторської школи.

Аліна Гросу з молодшим братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьками / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, днями Аліна Гросу зізналася, чи перебуває вона досі у стосунках з російським актором Романом Полянським.

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