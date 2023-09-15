Аліна Гросу поділилася радісною новиною про поповнення в її родині: "Я щаслива"

Співачка Аліна Гросу поділилася з шанувальниками радісною новиною про поповнення в її родині.

Як розповіла виконавиця в Instagram-stories, вона втретє стала тіткою. Ще один син народився в родині старшого брата Аліни Романа. Співачка опублікувала перше фото з немовлям, щоправда, його обличчя закрила емоджи сердця.

"У рідного брата вночі вже народився третій синочок. Яка я щаслива! Вітаю моїх найрідніших", - поділилася Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна також опублікувала рідкісні світлини зі своїм братом і його синами. На фото молодий батько вперше ніжно тримає новонародженого малюка на руках, а старші діти сидять поруч із ним і щасливо усміхаються на камеру.

"Перше знайомство братиків. Мої ж ви хороші й гарні! Вітаю наших хлопчиків", - написала виконавиця.

Брат Аліни Гросу з синами / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, днями Аліна Гросу потішила фанів прем'єрою нової пісні та кліпу, в якому показала свій кардинально новий імідж.

Читайте також: