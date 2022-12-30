Аліна Гросу похизувалася відео, де тримає статуетку "Оскар": "Завжди мріяла це зробити"

Українська співачка Аліна Гросу опублікувала відео, де вона радісно тримає статуетку "Оскар" у руках.

Як зізналась виконавиця у фотоблогу, нагорода справжня. Аліна поділилася, що від дитинства мріяла потримати "Оскар".

"Тримаю в руках справжній "Оскар". Не свій, але все ж таки, я завжди мріяла це зробити", - розповіла Гросу.

Виконавиця також додала, що її мрії змінилися. Нині вона хоче, аби з її рідними та близькими було все добре, а в Україні було мирне небо над головою.

"Та мрії змінюються... Тепер розумію, що найбільша нагорода у світі - це не статуетки, а живі та здорові близькі, рідні, кохані люди, їхнє щастя, їхнє світле майбутнє та чисте, блакитне, світле небо над головою", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нині Аліна Гросу перебуває у США, куди поїхала удосконалювати свої професійні навички. Раніше артистка розповідала, яка сума грошей необхідна для комфортного життя в Америці.

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