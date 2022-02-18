Аліна Гросу показала архівне фото, на якому Поплавський тримає її ще зовсім маленьку на руках

Аліна Гросу показала архівне фото, на якому Поплавський тримає її ще зовсім маленьку на руках

Артисти вже 22 роки знайомі.

Українська співачка Аліна Гросу ще від самого дитинства на великій сцені.

З багатьма музикантами вона знайома багато-багато років. Серед таких і український артист Михайло Поплавський. Вони з Аліною товаришують вже 22 роки. Так, музикант від першого дня знайомства підтримував юну виконавицю.

"Я дуже вдячна Михайлу Поплавському за підтримку від першого дня нашого знайомства. А це вже цілих 22 роки", - написала у своєму Instagram виконавиця.

Також артистка показала архівне фото, на якому її ще зовсім юну тримає на руках Михайло Поплавський. І якщо на фото Михайла Михайловича можна впізнати, то Аліна неабияк змінилась. Раніше у неї було чорняве та довге волосся, а нині ж співачку всі звикли бачити білявкою.

Аліна Гросу та Михайло Поплавський / instagram.com/alina_grosu

Також Гросу написала й декілька приємних слів своїй хрещеній мамі Ірині Білик, а саме вона подякувала співачці за українськомовні пісні.

"Дякую Ірино Білик за свої перші українськомовні пісні, вони стали моїм квитком у цей творчий світ", - поділилася Аліна.

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