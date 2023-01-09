Аліна Гросу показала брата-красеня та зізналась, чим йому завдячує

Українська співачка Аліна Гросу розповіла про теплу зустріч із рідною людиною, з якою не бачилася понад два роки.

Так, у США артистка нарешті зустрілася з двоюрідним братом Артуром Волосом, який вже давно мешкає у Чикаго. Аліна поділилася, що для неї це було важливо. У дитинстві вони багато часу проводили разом, однак згодом Артур поїхав до іншої країни.

"Найщасливіші моменти. Мій двоюрідний брат Артур Волос, він живе в Чикаго, і ми не бачилися понад два роки, а в дитинстві весь час проводили разом", - поділилася Аліна.

Гросу також зізнався, що саме він підштовхнув її до поїздки до США. За словами виконавиці, якби не Артур, то вона не наважилася б на такі кардинальні зміни у своєму житті.

"Ось кому я вдячна за поїздку сюди, якби не він, не думаю, що наважилась б", - зізналася Аліна.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше прокоментувала розрив стосунків із російським актором Романом Полянським. Співачка натякнула, що саме стало причиною того, що вони більше не разом.

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