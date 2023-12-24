Аліна Гросу показала маму-красуню і здивувала схожістю з нею

Українська співачка Аліна Гросу на новорічні свята з Америки, де навчається, повернулася до України.

Наразі артистка проводить дуже багато часу зі своєю родиною, яку не бачила майже рік. На сторінці в Instagram виконавиця поділилася свіжими світлинами разом зі своєю сім'єю.

На фото Гросу зображена разом з мамою і старшим та молодшим братами. Родина позує вдома на тлі вбраної ялинки і подарунків.

"Наша мама (3 дітей ) (4 онука), хто її особисто не знає, навіть уявити не зможе, що це за людина. Вона - це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона - це любов. А сім'я - це святе. Проводьте завжди з рідними разом час, коли є змога. Не скупіться на емоції, обійми, любов та телефонні дзвінки", - порадила Гросу.

Аліна Гросу з мамою / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з родиною / Фото: instagram.com/alina_grosu

Своєю чергою, шанувальники наробили мамі Аліни Гросу компліментів:

Мама красуня просто. Такий комфорт віє від неї

Алінко, яка мама у тебе світла людина. Це одразу видно. Ти дуже схожа на свою матусю. Бережи її

Дуже гарненька!

Аліна Гросу з мамою і братами / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу розповідала про свого нового бойфренда. Співачка зізналася, що через що вони з коханим часто сваряться і чому він на неї може ображатися.

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